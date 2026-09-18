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init: Zwei Punkte sind jetzt wichtig

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init: Zwei Punkte sind jetzt wichtig

Bei der Aktie von init hat sich die Seitwärtskonsolidierung fortgesetzt, aktuell befindet sich der Kurs am unteren Ende des Korridors. Ob das eine Kaufchance ist, hängt von zwei Punkten ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
43.45 EUR 0.30 EUR 0.70 %
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Die Aktie von init befindet sich weiterhin in einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau und hat damit inzwischen den seit Ende 2022 ausgebildeten mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Damit ist der Titel charttechnisch leicht angeschlagen, doch das kann durchaus noch geheilt werden.

Q2 war margenschwach

Besonders im Fokus steht aktuell die Margenentwicklung. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen hier Schwäche gezeigt. Obwohl der Umsatz gegenüber dem Startquartal weiter zugelegt hatte, von 98,2 auf 102,7 Mio. Euro, ist das EBIT im direkten Vergleich von 6,7 auf 5,8 Mio. Euro zurückgegangen. Damit hat sich die EBIT-Marge auch im Vorjahresvergleich von 6,3 auf 5,6 Prozent reduziert. init führt das auf den Umsatzmix in Q2 und Währungseffekte zurück.

Es kommt auf das zweite Halbjahr an

Im ersten Halbjahr wurde das EBIT somit immer noch sehr deutlich, von 6,5 auf 12,4 Mio. Euro gesteigert. Bis zur bestätigten Jahresprognose von 38 bis 42 Mio. Euro ist es damit aber noch ein gutes Stück. init erwirtschaftet traditionell einen Großteil des operativen Gewinns im zweiten Halbjahr und hier insbesondere im vierten Quartal. Damit die Jahresprogose nicht gefährdet ist, sollte die…

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