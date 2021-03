Inlandstourismus im Januar weiter tief im Minus

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie belastet weiter massiv die Geschäfte von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Deutschland. Im Januar gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 6,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das mehr als drei Viertel (76,3 Prozent) weniger Übernachtungen als im Vorjahresmonat.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank um 73,9 Prozent auf 5,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland verringerte sich um 86,3 Prozent auf 0,7 Millionen.

Wegen der Corona-Krise gibt es zahlreiche Beherbergungsverbote oder -einschränkungen. Von den etwa 52.000 erfassten Beherbergungsbetrieben hatten im Januar lediglich 29.200 geöffnet. Das ist ein nochmaliger Rückgang um 1.800 Betriebe im Vergleich zum Dezember 2020, als 31.000 Betriebe geöffnet waren.

