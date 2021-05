Inlandstourismus in Deutschland im März schwer getroffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inlandstourismus in Deutschland hat auch im März stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gab es in den Beherbergungsbetrieben 9,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren das 42,7 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der Inlandsgäste sank um 41,1 Prozent auf 8,2 Millionen, die Zahl der Auslandsgäste um 53,5 auf 0,9 Millionen.

Im Vergleich zu den Monaten Januar und Februar (jeweils 76 Prozent weniger Übernachtungen in- und ausländischer Gäste gegenüber dem Vorjahresmonat) fiel der Rückgang im März geringer aus, da sich die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie bereits im März 2020 erheblich auf die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland ausgewirkt hatte.

May 10, 2021 02:11 ET (06:11 GMT)