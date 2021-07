Innenausschuss-Vorsitzende will Bund-Länder-Gruppe bei Katastrophen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), hat vor einer Sondersitzung des Gremiums zur Hochwasserkatastrophe auf Maßnahmen zu einer besseren Abstimmung von Bund und Ländern gedrungen. "Es ist nicht gut gelaufen", sagte Lindholz im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb müsse man an den Führungsstrukturen etwas ändern. Nötig sei "eine Bund-Länder-Führungsgruppe für solche großen Einsatzlagen", forderte Lindholz.

"Wenn wir zu einer besseren Bund-Länder-Zusammenarbeit kommen, dann können wir uns für solche Katastrophen besser wappnen", sagte sie. Das habe bereits für die Corona-Pandemie gegolten. Wer sich heute hinstelle und sage, der Katastrophenschutz funktioniere in diesen Fällen, der handele "meines Erachtens fahrlässig". Man sei auch den Helfern schuldig, "dass wir das jetzt ganz klar analysieren und unsere Strukturen anpassen", mahnte sie.

Lindholz betonte, sie vertrete eine "leicht andere Auffassung" als Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der erklärt hatte, das föderale System im Katastrophenschutz sei das Beste, was man zu bieten habe. Man habe auch bereits in der Pandemie Veränderungen angemahnt, doch die Länder weigerten sich, einen Schritt zu gehen. Möglicherweise wolle Seehofer den Ländern deshalb "nicht zu sehr in die Parade fahren".

