Innenminister fordern gerechte Verteilung von Geflüchteten in der EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Innenminister der Bundesländer fordern "eine schnelle, pragmatische, geordnete und gerechte Verteilung" der ukrainischen Kriegsflüchtlinge innerhalb Europas. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Ressortchefs am Donnerstag in einer Sondersitzung in Brüssel beschlossen haben.

In der Erklärung verurteilt die deutsche Innenministerkonferenz den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf das Schärfste: als "völkerrechtswidrige, illegitime kriegerische Invasion" und als einen "in der jüngeren Vergangenheit beispiellosen Akt der Aggression".

"Wir stellen uns klar und unmissverständlich solidarisch an die Seite der Ukraine und sagen den Kriegsflüchtlingen unsere bestmögliche Unterstützung zu", betonen die Minister. Man begrüße deshalb den EU-Beschluss von Anfang März zu einer schnellen und unbürokratischen Aufnahme der Schutzsuchenden in der gesamten Europäischen Union. "Dies zeigt, dass in der Migrationspolitik europäische Solidarität möglich ist", hieß es weiter. Aufbauend auf dieser Einigkeit müsse nun eine geordnete und gerechte Verteilung innerhalb Europas sichergestellt werden./ctt/mjm/DP/nas