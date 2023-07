Innenminister: Ruhige Nacht vor Nationalfeiertag in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Unruhen in Frankreich sind befürchtete Ausschreitungen in der Nacht zum Nationalfeiertag, dem 14. Juli, ausgeblieben. Es sei sogar ruhiger gewesen als sonst, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Freitagmorgen mit. "Vielen Dank an die Ordnungskräfte und Rettungsdienste, die in der vergangenen Nacht mobilisiert wurden. Dank ihres massiven Einsatzes konnten die Volksfeste überall in Frankreich normal ablaufen, und wir stellen einen Rückgang der Sachbeschädigungen im Vergleich zu 2022 fest."

45 000 Beamte waren am Donnerstagabend mobilisiert, um ein erneutes Aufflammen der Unruhen zu verhindern. Mit gleicher Stärke will die Polizei am Abend des Nationalfeiertags präsent sein. Der 14. Juli erinnert an die Französische Revolution, insbesondere den Sturm auf das Bastille-Gefängnis in Paris am 14. Juli 1789.

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle bei Paris vor gut zwei Wochen gab es in Frankreich tagelang schwere Unruhen. Beamte wurden mit Feuerwerk angegriffen und öffentliche Gebäude wie Polizeiwachen und Schulen in Brand gesetzt. Tausende Autos brannten aus. Die Unruhen flauten zwar ab. Befürchtet wurden aber nun zum Nationalfeiertag neue Krawalle./evs/DP/men