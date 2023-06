Innenminister streiten über weitere Grenzkontrollen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Forderung nach temporären Kontrollen an den Grenzen zu Polen und der Schweiz hat bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern (IMK) für hitzige Debatten gesorgt. "Wir wollen ja nicht Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen", sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Donnerstag am Rande der IMK in Berlin. "Sondern wir haben gesagt, dass das, was die Ministerpräsidenten und der Kanzler zuletzt beschlossen haben - nämlich, dass die Binnengrenzkontrollen der jeweils aktuellen Lage angepasst über Bayern hinaus ausgedehnt werden sollen - auch umgesetzt wird", fügte er hinzu.

Diese Lage sei längst eingetreten, da an der deutsch-polnischen Grenze seit etwa drei Monaten fast doppelt so viele irreguläre Migranten festgestellt würden wie an der Grenze zu Österreich. "Ich will das als kurzfristige Maßnahme, aus der ich sofort wieder aussteigen möchte, wenn sich die Zahl der Migranten wieder reduziert", sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur.

Eigentlich gibt es im Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. In den vergangenen Jahren haben aber mehrere Staaten eine Ausnahmeregelung genutzt und teilweise wieder Grenzkontrollen eingeführt. Deutschland kontrolliert seit Herbst 2015 in Bayern an der Grenze zu Österreich, nachdem sich Zehntausende Flüchtlinge und andere Migranten von Griechenland über die Balkan-Route auf den Weg nach Westeuropa gemacht hatten.

Anordnen und verlängern kann solche Kontrollen nur Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), nicht einzelne Bundesländer. Die Landesminister könnten bei ihrer dreitägigen Konferenz, die am Freitag endet, lediglich eine Empfehlung aussprechen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht hierfür allerdings keinen Spielraum. Er sagte, bei so einer Entscheidung seien immer auch beide Staaten entlang der Grenze beteiligt, "und ich glaube nicht, dass Polen das gut findet"./abc/DP/ngu