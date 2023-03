Innenministerin Faeser zu politischen Gesprächen in den USA

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist in den kommenden Tagen für politische Gespräche in den USA. In Washington stehen ein Treffen mit dem US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Vertretern des US-Justizministeriums auf dem Programm, wie das deutsche Innenressort vorab mitteilte. Im Anschluss will die SPD-Politikerin nach New York weiterreisen und dort mit der neuen Polizeichefin der Millionenmetropole, Keechant Sewell, zusammenkommen.

Themen der Reise seien die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, Terror, Extremismus und Kriminalität, hieß es. Faeser hatte zuvor gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Kanada besucht, um sich dort über die Einwanderung von Fachkräften zu informieren./jac/DP/ngu