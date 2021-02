Innenministerium - Keine Planung für Bundestagswahl als Briefwahl

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung plant nicht, die Bundestagswahl wegen der Corona-Lage nur als Briefwahl abzuhalten.

Dafür wäre eine Gesetzesänderung nötig, die aber nicht in Planung sei, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. Bisher könne eine Bundestagswahl nicht ausschließlich als Briefwahl stattfinden. 2017 hatte der Briefwähleranteil über 28 Prozent gelegen. Steigende Corona-Infektionszahlen haben die Frage aufgeworfen, ob die Bundestagwahl am 26. September regulär durchgeführt werden kann.

Die "Saarbrücker Zeitung" berichtete, dass das Bundesinnenministerium mit steigenden Kosten für die Bundestagswahl rechne und nun 107 Millionen Euro Ausgaben einkalkuliere. 2017 waren es noch 92 Millionen Euro gewesen. Als Grund habe das Ministerium mehr erwartete Briefwähler, gestiegen Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen sowie eventuell mehr nötige Helfer in den Wahllokalen in Corona-Zeiten angeben. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte auf Anfrage mit, dass es aber derzeit keine verlässlichen Prognosen geben könne.