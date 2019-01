InnerWorkings ernennt neuen Finanzvorstand

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), die führende weltweit tätige Firma für Marketingumsetzung, hat heute bekannt gegeben, dass Donald W. Pearson ab dem 10. Januar 2019 zum geschäftsführenden Vizepräsidenten und Finanzvorstand ernannt wurde. In dieser Funktion wird Herr Pearson die Finanzgeschäfte leiten und mit den Führungskräften des Unternehmens zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Geschäftsstrategie und Betriebspläne von InnerWorkings für beachtlichen Aktionärswert sorgen.

Herr Pearson bringt enorme Führungsqualitäten im Finanzbereich in das Führungsteam ein. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung damit, betriebliche, finanzielle und gewerbliche Exzellenz bei weltweit tätigen börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen voranzubringen. Zuletzt war Herr Pearson Finanzvorstand bei dem mit außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen finanzierten weltweit tätigen Verpackungsunternehmen BWAY Corporation, bevor dieses an Stone Canyon Industries verkauft wurde. Vor seiner Arbeit bei BWAY war Herr Pearson Finanzvorstand der AMCOL International Corporation (NYSE: ACO) sowie später Finanzvorstand der Sparton Corporation (NYSE: SPA). In dieser Position leitete er zahlreiche erfolgreiche Initiativen der betrieblichen und finanziellen Transformation bei diesen wachsenden Unternehmen.

"Der Vorstand und ich freuen uns, Don bei InnerWorkings begrüßen zu dürfen, da wir unsere Pläne realisieren, unsere Kosten zu senken und die Effizienz unserer Tätigkeiten erhöhen", so Rich Stoddart, Geschäftsführer von InnerWorkings. "Don bringt die finanzielle Genauigkeit und betrieblichen Führungsqualitäten mit, die wir auf unserem Weg hin zu mehr profitablem Wachstum brauchen. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere Finanzergebnisse beachtlich zu verbessern und den Aktionärswert voranzubringen, während wir gleichzeitig unsere Position als bester Anbieter von Lösungen für die Marketingumsetzung bei großen globalen Konzernen beibehalten."

Herr Pearson wird den vorläufigen Finanzvorstand Chip Hodgkins ersetzen, der das Unternehmen ab dem 15. Januar 2019 verlässt, um eine neue Firma für Handelsrechtsinvestitionen zu gründen: Statera Capital, LLC. Statera liefert Finanzlösungen für Anwaltskanzleien und andere Unternehmen, die mit komplexen rechtlichen Problemen zu tun haben.

Herr Stoddart fuhr fort: "Ich möchte Chip für seine hervorragende Arbeit bei der Leitung der Finanzorganisation im vergangenen Jahr und für seine vielen bedeutenden Beiträge zu InnerWorkings im vergangenen Jahrzehnt danken. Wir wünschen ihm für sein neues Projekt alles Gute."

Weitere Information über InnerWorkings finden Sie unter www.inwk.com.

Über InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:INWK) ist die weltweit führende, auf Marketingumsetzungen spezialisierte Firma, die Fortune-1000-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen betreut. Als ausgelagerter Lösungsanbieter nutzt das Unternehmen eigene Technologien, ein umfangreiches Zulieferernetzwerk sowie tiefgreifende Fachkenntnisse zur Rationalisierung der Produktion von Markenartikeln und der Auftritte von Einzelhändlern an verschiedenen Standorten und Branchen. InnerWorkings hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois und beschäftigt über 2100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit bei der Umsetzung von vielseitigen Markenkampagnen in jedem größeren Markt der Welt unterstützen. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören der Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter, die Automobilindustrie sowie Transportunternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

