InnoCan Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InnoCan Pharma hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,30 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 8,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InnoCan Pharma 11,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net