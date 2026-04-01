InnoCan Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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InnoCan Pharma hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,30 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 8,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InnoCan Pharma 11,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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