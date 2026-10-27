Innok Robotics Group: Hohes Kurspotenzial

Die Innok Robotics Group AG bietet mit der Entwicklung und dem Vertrieb von autonomen mobilen Robotersystemen (AMR) eine spannende Börsenstory. Die Analysten von GBC empfehlen das Papier in ihrer Ersteinschätzung mit Kursziel 15 Euro zum Kauf.

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die Innok Robotics Group AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 15 Euro noch viel Potenzial. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt autonome mobile Robotersysteme (AMR) für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Nach Analystenaussage habe im Rahmen des geplanten Reverse IPOs die Hauptversammlung der bereits börsennotierten Yggdrasil SPAC 1 AG am 21.10.2026 die Einbringung der operativen Innok Robotics GmbH sowie die anschließende Umfirmierung in Innok Robotics Group AG beschlossen. Der rechtliche Vollzug der Transaktion werde nach erfolgter Handelsregistereintragung für Ende November 2026 erwartet. Die operative Analyse einschließlich der historischen Finanzkennzahlen beziehe sich laut GBC daher im Wesentlichen auf die Innok Robotics GmbH, während die Bewertung die nach Vollzug der Transaktion erwartete Struktur der börsennotierten Innok Robotics Group AG zugrunde lege. Die technologische Grundlage des Geschäftsmodells basiere auf der modularen Hardwareplattform HEROS und der selbst entwickelten, zunehmend auf Physical AI basierenden Autonomiesoftware INNOK COCKPIT. Mit den Produktfamilien INDUROS, RAINOS und INSPECTOS adressiere die Gesellschaft insbesondere die Bereiche Intralogistik, Bewässerung sowie Inspektion und Überwachung. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal bestehe in der Fähigkeit, autonome Transportprozesse auch in bestehenden Industrieumgebungen sowie über kombinierte Indoor- und Outdoor-Strecken hinweg abzubilden. Der Vertrieb erfolge über eine wachsende eigene Vertriebsorganisation sowie seit 2025 über eine stark wachsende Anzahl an Systempartnern. Auf Basis eines dreistufigen DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten für die Innok Robotics Group AG einen fairen Eigenkapitalwert (31.12.2027) von 154,12 Mio. Euro beziehungsweise 15,00 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.10.2026, 14:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.10.2026 um 09:50 Uhr fertiggestellt und 23.10.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.