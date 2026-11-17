Innovana Thinklabs ließ sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Innovana Thinklabs die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Innovana Thinklabs ein EPS von 6,18 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 446,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net