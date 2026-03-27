Innovation

Mehr Sicherheit für Radfahrer: Tesla rollt mit dem Update 2026.8 den Anti-Dooring-Schutz für den Cybertruck aus. So funktioniert der Sicherheitsmechanismus.

• Anti-Dooring-Schutz

• Reduzierung von Haftungsrisiken

• Positive Reaktion in den sozialen Medien



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Technologische Aufrüstung via Over-the-Air-Update

Mit der Einführung des Software-Updates 2026.8 schließt Tesla eine wichtige Lücke in der Sicherheitsausstattung seines markanten Elektro-Pickups. Die neue Funktion, die als Anti-Dooring-Schutz bekannt ist, nutzt das bereits im Cybertruck verbaute Kamerasystem, um das Umfeld des geparkten Fahrzeugs in Echtzeit zu überwachen. Das System erkennt, wie Tesla North schreibt, herannahende Radfahrer, Fußgänger oder andere Fahrzeuge, die sich im toten Winkel befinden, während die Insassen das Fahrzeug verlassen möchten. Im Falle einer potenziellen Kollision reagiert die Technologie sofort: Ein optisches Signal an der Anzeige für den toten Winkel beginnt zu blinken, während gleichzeitig ein akustisches Warnsignal ertönt. Um eine physische Kollision zu verhindern, wird das Öffnen der Tür beim ersten Drücken des Entriegelungsknopfes blockiert. Die Insassen müssen kurz warten und den Knopf ein zweites Mal betätigen, um die Sperre zu umgehen, was wertvolle Sekunden verschafft, um die Situation neu zu bewerten und einen Unfall zu vermeiden.

Anti-dooring protection now rolling out to @Cybertruck



This feature comes standard on every new Model 3, Model Y & Cybertruck - using cameras to delay door opening if a cyclist, pedestrian or other vehicle is detected approaching in your blind spot Wer­bung Wer­bung March 17, 2026

Harmonisierung der Sicherheitsstandards innerhalb der Flotte

Die Einführung dieser Technologie beim Cybertruck ist ein nachvollziehbarer Schritt Teslas die verschiedenen Modelle langfristig sicherer und smarter zu machen. Während die Funktion bei den neueren Generationen des Model 3 und Model Y bereits zur Serienausstattung gehört, war die Integration in den Cybertruck von der Community bereits seit längerer Zeit mit Spannung erwartet worden.

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Was sich unter anderem aus den Kommentaren auf Reddit-Posts wie diesem schließen lässt.

Hierbei bemerkenswert ist vor allem der rein visuell basierte Ansatz der Technologie. Da das System, nach Angaben von Teslarati, ausschließlich auf die vorhandene Hardware und künstliche Intelligenz setzt, entstehen keine zusätzlichen Produktionskosten für neue Sensoren. Diese Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Erhöhung des Nutzwertes ist ein zentrales Verkaufsargument für den Konzern und unterstreicht die technologische Überlegenheit gegenüber traditionellen Automobilherstellern, die für ähnliche Upgrades oft neue Hardware-Revisionen benötigen.

Zukunftsaussichten und soziale Resonanz

Die Reaktionen auf das Update in den sozialen Medien und von Branchenexperten wie Joey Klender von Teslarati sind überwiegend positiv da die Funktion auf langjährigen Vorschlägen der Nutzerschaft basiert. Dies unterstreicht die enge Bindung zwischen dem Unternehmen und seinem Kundenstamm, was einen erheblichen immateriellen Markenwert darstellt. Während der Cybertruck nun von dieser Innovation profitiert, fordern Nutzer bereits eine Ausweitung auf ältere Modelle, sofern deren Hardwarekonfiguration dies zulässt. Es bleibt abzuwarten, wie Wettbewerber wie Rivian reagieren werden, um ihre eigenen Sicherheitsassistenzsysteme in urbanen Szenarien zu verbessern. Fest steht jedoch, dass Tesla mit dem Update 2026.8 erneut bewiesen hat, dass moderne Fahrzeuge eher mit Smartphones auf Rädern zu vergleichen sind, deren Sicherheitsniveau und Funktionalität durch kontinuierliche Softwarepflege stetig wächst.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net