Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an - Aktie etwas höher
Apple wird sein erstes europäisches Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern in Berlin ansiedeln.
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Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern ankündigte. Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino.
In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen. Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise mit einem moderaten Plus von 0,43 Prozent bei 316,55 US-Dollar.
/so/DP/men
CUPERTINO/BERLIN (dpa-AFX)
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