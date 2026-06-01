Innovationszentrum

Der Klinikbetreiber und Arzneikonzern Fresenius hat ein neues Innovationszentrum in Bad Homburg eröffnet.

Das Gebäude vereine rund 100 Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach und soll die Forschung an klinische Ernährung stärken, teilte der DAX-Konzern in Bad Homburg mit. In den vergangenen Jahren habe Fresenius SECo mehr als 50 Millionen Euro in den Standort investiert.

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"Mit dem neuen Innovationszentrum stärken wir die Wissenschaft an unserem Fresenius-Campus in Bad Homburg, fördern die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg und schaffen kurze Wege für schnelle und abgestimmte Entscheidungen", sagte Sara Hennicken, Finanzchefin von Fresenius bei der Eröffnungsfeier mit Bad Homburg Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU).

Das Innovationszentrum fördere den interdisziplinären Austausch und erhöhe die Innovationsgeschwindigkeit, hieß es. Durch die Zusammenführung bislang dezentral organisierter Teams wolle Fresenius ernährungsmedizinische Therapien entscheidend vorantreiben. Medizinische Ernährung leiste einen wichtigen, oft unterschätzten Beitrag zum Behandlungserfolg, besonders für Menschen mit Mangelernährung.

Fresenius bietet mit seiner Tochter Kabi lebensrettende Arzneimittel, klinische Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patienten. Mit dem Produktportfolio würden jährlich rund 450 Millionen Menschen erreicht. 2025 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro.

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Zeitweise steht die Fresenius-Aktie via XETRA bei 36,32 Euro, was einem Plus von 2,45 Prozent entspricht.

/als/DP/stw

BAD HOMBURG (dpa-AFX)