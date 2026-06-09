DAX24.126 -1,3%Est505.994 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -3,2%Nas25.679 -1,0%Bitcoin52.733 -1,4%Euro1,1544 ±0,0%Öl92,38 ±0,0%Gold4.165 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Intel 855681 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Amazon – Cloud-Riese holt sich mit Claude Fable 5 die neueste KI-Spitzenwaffe auf AWS! Amazon – Cloud-Riese holt sich mit Claude Fable 5 die neueste KI-Spitzenwaffe auf AWS!
Unilever-Aktie fester: CEO sieht beschleunigte Produktentwicklung durch KI Unilever-Aktie fester: CEO sieht beschleunigte Produktentwicklung durch KI
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Innovationszyklus

Unilever-Aktie fester: CEO sieht beschleunigte Produktentwicklung durch KI

10.06.26 13:20 Uhr
KI-Turbo bei Unilever: Produkte entstehen jetzt in Rekordzeit - Aktie steigt | finanzen.net

Der Innovationszyklus von Unilever wird durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz drastisch verkürzt, wobei größere Marken überproportional von der neuen Technologie profitieren werden, sagte CEO Fernando Fernandez.

Früher habe es zwei bis drei Jahre gedauert, um Produkte auf den Markt zu bringen. Heute schaffe Unilever das in acht bis zehn Monaten, sagte Fernandez am Mittwoch auf dem WSJ Leadership Institute CEO Summit.

Vor fünf Jahren bestanden 80 Prozent der Laborarbeit aus physischer Arbeit, während heute 80 Prozent auf Modellierung entfallen, so der Manager. Mit mehr als 50 Millionen Datenpunkten aus Verbraucherlabordaten kann das Unternehmen laut Fernandez Tausende von Szenarien in Sekundenschnelle modellieren.

"Im Grunde genommen besteht die große Veränderung durch die KI darin, dass sie die Entdeckung unserer Marken und die Auswahl unserer Marken unterstützen wird", fügte Fernandez hinzu.

Der Schlüssel liege darin, im Vorfeld kräftig zu investieren, so der CEO.

Die Unilever-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 0,82 Prozent auf 50,05 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com, JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu Unilever PLC

DatumRatingAnalyst
09:01Unilever OverweightBarclays Capital
09.06.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Unilever OutperformBernstein Research
02.06.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:01Unilever OverweightBarclays Capital
09.06.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Unilever OutperformBernstein Research
02.06.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.05.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026Unilever HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.04.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
01.04.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
31.03.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
31.03.2026Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen