Innovative International Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Innovative International Acquisition A präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,66 Prozent zurück. Hier wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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