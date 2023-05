TotalEnergies-Aktie verliert: 20-Prozent-Beteiligung an Startup Ductor erworben

Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 56,88 EUR

Laut TotalEnergies hat Ductor eine innovative Technologie zur Verarbeitung von organischen Abfällen mit hohem Stickstoffgehalt entwickelt. Abfälle dieser Art sind normalerweise nur schwer für die Erzeugung von Biomethan zu verwenden.

Darüber hinaus ist TotalEnergies den weiteren Angaben zufolge eine Partnerschaft mit Ductor eingegangen, um in mehrere Projekte zur Biomethan-Erzeugung zu investieren und diese weiterzuentwickeln, vornehmlich in den USA und Europa. Ductor verfüge bereits über eine Pipeline von fünfzehn bis zwanzig Projekten, so TotalEnergies, von denen sich einige in einem fortgeschrittenen Stadium befänden.

In Paris verliert die TotalEnergies-Aktie zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 56,87 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

