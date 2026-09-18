Innovative verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Innovative hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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