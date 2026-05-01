Innovision stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Innovision hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,79 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Innovision 15,70 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,93 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,81 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net