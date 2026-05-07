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Insa-Umfrage: AfD mit bisher höchstem Wert in Thüringen

02.07.26 20:39 Uhr

ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke hat in einer Umfrage den Vorsprung zu anderen Parteien ausgebaut. Mit 40 Prozent habe sie den höchsten jemals für sie im Freistaat gemessenen Wert erreicht, berichteten die Zeitungen von Funke Medien Thüringen in ihrer E-Paper-Ausgabe. Nach einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag der Zeitungsgruppe legte die AfD im Vergleich zu April um einen Prozentpunkt zu.

Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kam in der Umfrage zusammen auf 35 Prozent. Während BSW und SPD mit sieben und sechs Prozent konstant blieben, verlor die CDU zwei Punkte im Vergleich zu April und kam auf 22 Prozent. Die Linke verbesserte sich um zwei Punkte auf 16 Prozent.

"Um eine Anti-AfD-Mehrheit sicherzustellen, wäre ein Viererbündnis notwendig", sagte Insa-Chef Hermann Binkert den Zeitungen. Grüne und FDP blieben unter der Marke von fünf Prozent.

Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Nach Angaben der Zeitung wurde die Sonntagsfrage, wen sie wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, 1.000 Thüringern im Zeitraum zwischen dem 23. und 30. Juni gestellt. Die nächste Landtagswahl im Freistaat steht regulär erst 2029 an.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Die maximale statistische Fehlertoleranz bei dieser Umfrage wird mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./rot/DP/he