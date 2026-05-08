Insa-Umfrage: AfD nun fünf Prozentpunkte vor der Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD kann einer neuen Umfrage zufolge ihren Abstand zur Union auf fünf Prozentpunkte ausbauen. Im neuen "Sonntagstrend" des Instituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" kommt die AfD auf unverändert 28 Prozent, während die Union einen Punkt verliert und nur noch bei 23 Prozent landet. Für CDU/CSU ist das der Zeitung zufolge der schwächste Wert seit mehr als vier Jahren.

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Auch die SPD verliert einen Prozentpunkt und liegt nun bei 13 Prozent. Damit erreichen Union und SPD zusammen nur noch 36 Prozent. Die Grünen kommen ebenfalls auf 13 Prozent. Die Werte für Linke (11 Prozent), BSW (3 Prozent) und FDP (3 Prozent) bleiben unverändert.

Insa fragte für den repräsentativen "Sonntagstrend" 1.200 Personen im Zeitraum vom 4. bis 8. Mai: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?" Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,9 Prozentpunkten.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./shy/DP/mis