DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.326 -0,7%Euro1,1813 +0,2%Öl65,99 -0,5%Gold4.828 +3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
P7S1-Aktie höher: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie höher: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Insa-Umfrage: Schwarz-Rot legt leicht zu

03.02.26 06:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD legen in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa leicht zu. Beide Parteien gewinnen im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf 26 beziehungsweise 15,5 Prozent, wie aus der Befragung für die "Bild" hervorgeht. Damit liegt die Union gleichauf mit der AfD, die unverändert auf 26 Prozent kommt.

Wer­bung

Auf dem vierten Platz liegen die Grünen, die ihren Wert (11,5 Prozent) halten. Die restlichen Parteien verlieren leicht: Linke (10 Prozent) und BSW (4 Prozent) büßen jeweils einen halben Punkt ein. Die FDP verliert laut Umfrage einen ganzen Punkt und würde mit 3 Prozent der Stimmen weiter den Einzug in den Bundestag verpassen.

Für die nach Insa-Angaben repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 30. Januar und 2. Februar 2.006 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei rund 2,5 Prozentpunkten.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge./csd/DP/zb