InsCorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
InsCorp äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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