InsCorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

InsCorp äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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