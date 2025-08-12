Insgesamt sechs Journalisten bei Angriff in Gaza getötet

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind insgesamt sechs palästinensische Journalisten getötet worden. Neben fünf Journalisten des arabischen TV-Senders Al-Dschasira sei auch ein freier Reporter unter den Toten, teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Auch das Journalistenschutzkomitee CPJ sprach von insgesamt sechs Toten.

Zuvor war von fünf Journalisten die Rede gewesen, die am Sonntagabend bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza getötet worden seien, darunter auch der bekannte Dschasira-Reporter Anas al-Scharif. Israels Militär bestätigte den Tod von al-Scharif. Der 28-Jährige habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte das Militär. Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert./le/DP/men