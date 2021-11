Ampel-Spitzen stellen Koalitionsvertrag am Nachmittag vor

Berlin (Reuters) - Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen ihren Koalitionsvertrag am Nachmittag in Berlin vorstellen.

Dies sei bei einer Pressekonferenz um 15.00 Uhr (MEZ) geplant, teilten die drei Parteien am Mittwoch mit. Zuvor soll demnach am Mittag die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der Koalitionäre zusammenkommen. SPD und FDP haben zudem Kreisen zufolge ihre Parteigremien für den Mittag geladen. Offene Punkte gab es bis zuletzt in der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien. Auch die Besetzung der Ministerposten blieb noch offen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen erfuhr, sollen zunächst nur die Ministerien an die Parteien verteilt werden. Wer ein Ministerium führen solle, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Die Grünen werden die Personalien demnach schon am Donnerstag bekanntgeben. Als mehr oder weniger gesetzt galten zuletzt FDP-Chef Christian Lindner als neuer Finanzminister sowie die Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Ressorts Klima/Wirtschaft und Außen. Für die SPD ist Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler gesetzt.

Als Ziel hatten die Verhandlungsführer ausgegeben, den Koalitionsvertrag diese Woche abzuschließen. Im Anschluss muss die Vereinbarung noch von den Gremien abgesegnet werden. SPD und FDP planen dazu Parteitage am ersten Dezember-Wochenende, die Grünen eine Mitgliederbefragung. Geplant ist, dass SPD-Kandidat Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt wird und die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt.