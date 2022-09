Insider kauft Brenntag SE-Aktien

Brenntag SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 15.09.2022. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 19.09.2022 ein. Sein Engagement in Brenntag SE ausgebaut, hat am 15.09.2022 Ridinger, Richard, Aufsichtsrat. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.000 Aktien zu je 67,18 EUR. Das Papier von Brenntag SE befand sich letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 1,00 Prozent auf 67,92 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,80 Prozent auf 65,40 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 120 Brenntag SE-Aktien. Brenntag SE ist derzeit am Markt 10,23 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 154.500.000 Papiere.

Zuletzt hatte es am 06.07.2022 Directors' Dealings bei Brenntag SE gegeben. Bei einem Kurs von 61,27 EUR je Papier baute Brenntag SE-van Jarwaarde, Ewout Vorstand sein Engagement um 140 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag