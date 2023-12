Insider nimmt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien ins Depot

Depotänderung

Directors' Dealings: So reagierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Zum 12.12.2023 wurde bei Fresenius Medical Care (FMC) St ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 15.12.2023 ein. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna, Vorstand, baute das eigene Depot am 12.12.2023 um Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile aus. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna erwarb 96 Aktien zu einem Kurs von je 38,47 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,80 Prozent auf 38,05 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 2,20 Prozent auf 38,00 EUR. Im Handelsverlauf wurden 160 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Fresenius Medical Care (FMC) St ist derzeit am Markt 11,43 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 293.412.992 Papiere.

Zuvor meldete Fresenius Medical Care (FMC) St, dass Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna am 12.12.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 390 Aktien zu je 38,57 EUR.

Redaktion finanzen.net