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Insider setzt Signal

Rheinmetall-Chef deckt sich nach Kursrutsch des DAX-Riesen mit Aktien ein

30.06.26 11:47 Uhr
Millionenkauf von Rheinmetall-Aktien durch den Konzernchef sorgt für Aufsehen beim Rüstungsriesen | finanzen.net

Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall hat über eine Holding neue Aktien erworben. Die Transaktion wurde im Rahmen gesetzlicher Insiderregeln veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
986,30 EUR 12,80 EUR 1,31%
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• Gemeldeter Aktienkauf des Rheinmetall-CEOs über Directors'-Dealings
• Volumen im Millionenbereich, regulatorisch veröffentlicht
• Mögliche Signalwirkung

Nach einem heftigen Rückschlag an der Börse setzt der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall ein unmissverständliches Zeichen des Vertrauens. Trotz eines jüngst massiven Kurseinbruchs bei der Rheinmetall-Aktie greift der Vorstandsvorsitzende Armin Theodor Papperger tief in die Tasche und kauft in großem Stil eigene Aktien auf. Ein aktueller Kauf zeigt, dass der Konzernlenker die Panik am Markt gezielt als Einstiegschance genutzt hat, während andere Anleger die Flucht ergriffen.

Fregatten-Schock löst heftigen Kurssturz aus

Hintergrund der Turbulenzen ist eine überraschende Entscheidung der Bundesregierung, die das milliardenschwere Fregatten-Projekt F126 gestoppt hat und stattdessen auf ein anderes Schiffsmodell umschwenkt. Für die ambitionierten Marine-Pläne von Rheinmetall bedeutete dies einen herben Dämpfer, woraufhin die Aktie an der Börse prompt und gnadenlos reagierte. Das Papier stürzte zeitweise zweistellig ab und verlor innerhalb kürzester Zeit massiv an Boden - genau diesen Moment des maximalen Pessimismus wählte der Chef für seine Gegenoffensive.

Papperger schlägt über eigene Holding für Millionen zu

Wie aus den offiziellen Finanzmeldungen vom Handelstag am 25. Juni 2026 hervorgeht, ließ Papperger den Kurssturz nicht ungenutzt und wickelte bereits einen Tag nach dem Kursrutsch den Kauf von Rheinmetall-Aktien über die ATP Holding GmbH ab. Dabei handelt es sich um eine in Meerbusch ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Rheinmetall-Lenker selbst ist. Da er als Vorstandsvorsitzender agiert, wird das Geschäft ordnungsgemäß als Transaktion einer Person in enger Beziehung gemeldet und zieht sofort das Interesse der gesamten Finanzwelt auf sich.

Die Details zur Manager Transaction und das Signal an den Markt

Insgesamt erwarb Papperger über seine Holding ein Paket von exakt 3.188 Aktien der Rheinmetall AG. Bei einem Ausführungskurs von 954,62 Euro je Aktie entspricht das einem Investitionsvolumen von rund 3,04 Millionen Euro an einem einzigen Tag. Dass er nach dem Fregatten-Aus bei unter 960 Euro Millionen für Aktienkäufe nachlegt, beweist, dass der CEO die langfristigen Wachstumsaussichten des DAX-Konzerns als absolut intakt ansieht, was an der Börse traditionell als starkes Kaufsignal gewertet wird.

Am Dienstag zeigt sich die Rheinmetall-Aktie etwas höher und legt auf XETRA überschaubare 0,38 Prozent auf 974,60 Euro zu.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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