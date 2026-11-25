Insiderkauf

Der Verwaltungsrat greift bei Palantir zu, die Aktie gibt dennoch nach: Wie aussagekräftig ist ein Kauf, der nach festem Plan lief?

• Trotz der Unsicherheiten bei Insidergeschäften und Kurszielspannen bleibt Palantir wirtschaftlich robust mit wachsendem Umsatz und positiven Analystenbewertungen.

• Gegenläufig verkaufte CEO Alex Karp Aktien, was ebenfalls durch vorab geregelte Pläne erklärt wird und somit kein klares Stimmungsbild vermittelt.

• Palantir-Aktienkauf von Thiel im November erfolgte im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans, was die Signalwirkung des Kaufs relativiert.

Ein Handelsplan aus dem August relativiert die Signalwirkung des Kaufs

Gegenläufig zu Thiel verkaufte CEO Alex Karp Aktien

Analysten sehen im Kurs Spielraum, ein Haus bleibt bei Halten

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Palantir-Verwaltungsrat Peter Thiel hat am 20. November Aktien der Klasse A für rund 122,3 Millionen US-Dollar gekauft. Die Palantir-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,87 Prozent auf 154,95 US-Dollar. Ob der Zukauf mehr ist als Routine, hängt vor allem am Handelsplan dahinter.

Thiel kauft in drei Tranchen

Thiel erwarb laut Meldung bei der Börsenaufsicht insgesamt 850.100 Aktien, verteilt auf drei Tranchen zu gewichteten Durchschnittspreisen zwischen 142,9122 und 144,6068 US-Dollar je Aktie. Gekauft wurde indirekt über PLTR Holdings II LLC, deren alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer er ist. Das Formular weist die Käufe als offene Marktkäufe aus, eingereicht wurde es am 24. November.

Entscheidend für die Deutung ist aber der Rahmen: Die Käufe folgten einem Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Thiel am 19. August aufgesetzt hatte. Ein solcher Plan legt Transaktionen im Voraus fest. Der Kauf taugt daher weniger als spontanes Signal, auch wenn der Plan vor dem Bericht zum dritten Quartal entstand.

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Karp verkauft, Zahlen liefern den Rahmen

Gegenläufig zu Thiel meldete Palantir-CEO Alex Karp am 20. November Verkäufe von Aktien der Klasse A. Sie dienten laut Meldung teils der Deckung von Steuerpflichten aus auslaufenden Aktienzuteilungen, teils liefen sie über einen Plan vom 12. März. Auch hier handelt es sich also um vorab geregelte Geschäfte, die sich schwer als Stimmungsbild lesen lassen.

Belastbarer ist das Geschäftsbild. Palantir erzielte im dritten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar, 96 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen hob zudem die Gesamtjahresprognose auf 8,530 bis 8,534 Milliarden US-Dollar an, im August hatte die Spanne noch bei 8,150 bis 8,16 Milliarden US-Dollar gelegen. Der Börsenwert liegt bei rund 388 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung rechnet also mit anhaltend hohem Wachstum, die Zahlen stützen es bisher.

Analysten zwischen Kursziel und Vorsicht

Nach den Zahlen hoben mehrere Häuser ihre Erwartungen an. Phillip Securities erhöhte das Kursziel laut Investing.com auf 248 US-Dollar, Rosenblatt bestätigte Buy mit 260 US-Dollar, Bank of America Securities Buy mit 255 US-Dollar und Goldman Sachs Buy mit 235 US-Dollar. StoneX beließ die Einstufung bei Hold.

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Das Gesamtbild: Von 25 Analysten raten laut TipRanks 18 zu Buy, 5 zu Hold und 2 zu Sell, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 229,09 US-Dollar. Es liegt damit über dem vorbörslichen Kurs, die Spanne von 80 bis 273 US-Dollar zeigt aber, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen. Der Insiderkauf ist damit ein Baustein, kein Gegengewicht zu dieser Debatte.

Für die Einordnung zählt, ob Palantir das Wachstum ohne Abstriche fortsetzt, das im Ausblick für das Schlussquartal 2026 angelegt ist. Bis zum 17. Februar 2027 liefern weitere Pflichtmeldungen zu Insidergeschäften neue Anhaltspunkte.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.