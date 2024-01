Insidertrade bei MTU Aero Engines: So reagiert die Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

MTU Aero Engines veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 04.01.2024 wurden bei MTU Aero Engines Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Publikation des Deals fand am 05.01.2024 statt. 256 MTU Aero Engines-Aktien für jeweils 194,43 EUR kaufte am 04.01.2024 Maurer, Dr. Silke, Vorstand. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,00 Prozent auf 196,20 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 0,20 Prozent auf 195,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 48 MTU Aero Engines-Aktien. Der Börsenwert von MTU Aero Engines beläuft sich aktuell auf 10,58 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 53.760.336 Papiere.

Zuletzt hatte es am 25.09.2023 Directors' Dealings bei MTU Aero Engines gegeben. Vorstand, Kameritsch, Peter bei MTU Aero Engines, vergrößerte sein Investment um 200 Aktien für jeweils 162,50 EUR.

Redaktion finanzen.net