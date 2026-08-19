Bloom Energy-Aktie klettert: Pelosis Investment sorgt für Aufsehen an der Börse

Insidertrading?

25.08.26 15:38 Uhr

Ein Aktienpaket im Millionenwert und Call-Optionen mit Laufzeit bis Juni 2027 rücken Bloom Energy plötzlich ins Rampenlicht der Anlegerschaft.

• Die Aktie reagierte nach Offenlegung mit einem kurzfristigen Anstieg, Analysten sind jedoch gespalten, und das Umfeld bleibt volatil aufgrund von Vorwürfen und Unsicherheiten rund um das Unternehmen.

• Die Käufe umfassen insgesamt 15.000 Aktien und 200 Call-Optionen im Wert von etwa 4,25 bis 14,5 Millionen US-Dollar, zeitgleich mit Käufen von Intel-Aktien.

• Paul Pelosi hat im Juli erstmals Aktien und Optionen von Bloom Energy erworben, was während einer Phase hoher Kursschwankungen und nach starken Quartalszahlen geschah.

Haushalt von Nancy Pelosi kauft in zwei Tranchen Bloom-Energy-Aktien und Optionen

Käufe fielen in eine Phase heftiger Kursschwankungen rund um Quartalszahlen

Analystenhäuser bewerten die Aktie nach den Zahlen weiterhin uneinheitlich

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Paul Pelosi, Ehemann der US-Kongressabgeordneten Nancy Pelosi, hat im Juli erstmals eine Position in Bloom Energy aufgebaut, einem Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellensystemen. Die Offenlegung der Transaktionen wird erst jetzt, Wochen später öffentlich, und sorgt für Bewegung bei der Bloom-Energy-Aktie. Der Einstieg fiel in eine Phase, in der das Unternehmen sowohl mit Vorwürfen eines Shortsellers als auch mit überraschend starken Quartalszahlen konfrontiert war.

Zwei Kauftranchen binnen einer Woche

Laut dem Periodic Transaction Report der US-Kongressverwaltung, unterzeichnet am 21. August, kaufte der Haushalt von Nancy Pelosi am 24. Juli zunächst 10.000 Bloom Energy-Stammaktien im gemeldeten Wertbereich von 1 bis 5 Millionen US-Dollar sowie 100 Call-Optionen mit einem Basispreis von 100 US-Dollar und Fälligkeit im Juni 2027, ebenfalls in dieser Wertspanne. Am 28. Juli folgte eine zweite Tranche von 5.000 Aktien im Wertbereich von 500.001 bis 1 Million US-Dollar sowie weitere 100 Call-Optionen mit identischer Ausstattung. In Summe wurden damit 15.000 Aktien und 200 Call-Optionen offengelegt, es handelt sich laut der Offenlegung um die erste jemals gemeldete Bloom Energy-Position im Portfolio.

Dieselbe Offenlegung weist am 24. Juli zusätzlich den Kauf von 10.000 Intel-Aktien sowie 50 Call-Optionen auf Intel aus. Intel gilt als langjähriger Kunde von Bloom Energy im Bereich der Stromversorgung für Rechenzentren, was die zeitgleichen Käufe inhaltlich verbindet. Im NYSE-Handel steigt die Bloom-Energy-Aktie zeitweise um 5,6 Prozent auf 215,45 US-Dollar, nachdem die Offenlegung öffentlich wurde.

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Volatiles Umfeld bei Bloom Energy

Der Einstieg fiel in eine Phase erheblicher Kursschwankungen bei Bloom Energy, die sich in den Wochen vor den Käufen abzeichneten. Bereits am 8. Juli hatte der Shortseller Hunterbrook einen Bericht mit dem Titel "Blooms große Lüge" veröffentlicht, der dem Unternehmen eine Abhängigkeit von chinesischem Scandium vorwarf. Bloom Energy wies die Vorwürfe am Tag darauf in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht als falsch und irreführend zurück, eine Sammelklage im Zusammenhang mit den Vorwürfen läuft, die Frist zur Anmeldung als Hauptkläger endet am 28. September.

Nach Vorlage der Quartalszahlen am 28. Juli reagierte die Aktie mit deutlichen Kursgewinnen. Bloom Energy hatte für das zweite Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 1,065 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Plus von 165,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresprognose für 2026 hob das Unternehmen auf 3,90 bis 4,20 Milliarden US-Dollar Umsatz an und begründete dies mit der beschleunigten Nachfrage nach Vor-Ort-Stromversorgung für KI-Rechenzentren.

Analysten bleiben gespalten für die Bloom Energy-Aktie

Unter den 18 von TipRanks erfassten Analysten überwiegt ein geteiltes Bild mit 9 Kaufempfehlungen und 9 Haltebewertungen, keiner der Analysten rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 269 US-Dollar, die Spanne reicht von 176 bis 350 US-Dollar.

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Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.