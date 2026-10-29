Insight Lifetech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Insight Lifetech hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 196,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Insight Lifetech 147,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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