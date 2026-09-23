Insignia Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Insignia Systems ließ sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insignia Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Insignia Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 21,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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