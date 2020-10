Insolvenzen in Deutschland weiter deutlich unter Vorjahresniveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Juli erneut von der teilweise aufgehobenen Insolvenzantragspflicht beeinflusst gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.369 Unternehmensinsolvenzen. 16,7 Prozent weniger als im Juli 2019. Vom 1. März bis 30. September waren Unternehmen, deren Insolvenzreife (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhte und die Aussichten darauf hatten, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen, von der Insolvenzantragspflicht befreit.

Auch bei Insolvenzanträgen, die von Gläubigerseite gestellt werden, wurde vorausgesetzt, dass der Eröffnungsgrund bereits am 1. März 2020, also vor der Corona-Pandemie, vorlag. Seit dem 1. Oktober ist ein Insolvenzantrag bei Zahlungsunfähigkeit wieder verpflichtend, bei Überschuldung gilt die Befreiung zunächst weiterhin bis Jahresende. Die Auswirkungen dieser Änderungen werden sich erst ab dem Berichtsmonat Oktober in der Statistik zeigen.

Handel und Bau mit den meisten Insolvenzanträgen

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Juli im Wirtschaftsbereich Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) mit 228 (Juli 2019: 253) Fällen. Unternehmen des Baugewerbes stellten 204 (295) Insolvenzanträge. Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen wurden 182 (184) und im Gastgewerbe 154 (185) Insolvenzanträge gemeldet.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen stiegen nach Angaben der Amtsgerichte auf 3,9 Milliarden Euro. Im Juli 2019 hatten sie bei 2,8 Milliarden Euro gelegen.

Auch für den September zeigen die vorläufigen Angaben zu den eröffneten Regelinsolvenzen wie bereits im Juli und August eine deutliche Abnahme an Verfahren. Im Vergleich zum September 2019 sank die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren um 34,5 Prozent.

30 Prozent weniger Verbraucherinsolvenzen

Daneben meldeten 5.645 übrige Schuldner Insolvenz an. Das waren 28,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Darunter waren 4.024 Insolvenzanträge von Verbraucherinnen und Verbrauchern (minus 30,1 Prozent gegenüber dem Juli 2019) sowie 1.268 Insolvenzanträge von ehemals selbstständig Tätigen.

Der große Rückgang an Insolvenzanträgen von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist laut Destatis vermutlich auf einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur weiteren Verkürzung von Restschuldbefreiungsverfahren auf drei Jahre zurückzuführen.

Die Neuregelung soll bereits für ab dem 1. Oktober 2020 beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren gelten und ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern einen schnelleren wirtschaftlichen Neuanfang im Anschluss an ein Insolvenzverfahren. Es ist davon auszugehen, dass deshalb viele überschuldete Privatpersonen ihren Insolvenzantrag erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes 2020 stellen.

