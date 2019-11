GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX fester -- Trump: Teilabkommen über Handel mit China in letzten Geburtswehen -- Aroundtown erhöht Ausblick -- Knorr-Bremse, Xerox, HP, Dell im Fokus

BMW-Management und Arbeitnehmer einigen sich auf Einsparungen. Betriebsrat verlangt von Commerzbank-Vorstand Details zu Konzernumbau. Vodafone gewinnt Prozess gegen ehemalige Kabel-Deutschland-Aktionäre. Twitter will nicht aktive Accounts wieder freigeben. Insolvenzverfahren für deutsche Thomas Cook eröffnet. New Work-Aktie steigt fünften Handelstag in Folge. BAT senkt Umsatzausblick für E-Zigaretten.