DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die insolvente Warenhauskette Galeria ist nach eigenen Angaben mindestens bis Ende März 2027 durchfinanziert. Das sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus der Deutschen Presse-Agentur. "Wir bauen aktuell Liquidität auf und sind im 1. Quartal in der Lage, Lohn- und Gehaltskosten wieder aus eigener Kraft zu zahlen." Gleichwohl will er noch in diesem Jahr eine Investorenvereinbarung abschließen, die 2027 umgesetzt werden soll.

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Galeria hatte Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt - zum vierten Mal in sechs Jahren. Die Beschäftigten erhalten bis einschließlich Dezember Insolvenzgeld. "Wenn es nach mir ginge, ist das natürlich das letzte Insolvenzverfahren für Galeria", sagte Kebekus. Im Interview mit der dpa sprach er über die Suche nach einem Käufer.

Wie geht es weiter bei Galeria?

"Es gibt 14 ernsthafte Kaufinteressenten, die sich aktuell noch im Prozess befinden und zum Teil schon schriftliche Angebote unterbreitet haben", so Kebekus. Etwa zwei Drittel davon kämen aus dem strategischen Einzelhandelsumfeld, der Rest seien Finanzinvestoren und Family Offices. Namen nannte er nicht und verwies auf Vertraulichkeitserklärungen.

Die Frist für verbindliche Angebote ist auf Mitte Dezember angesetzt. "Ich hätte gern bis Ende Dezember eine Investorenvereinbarung, in der steht, dass man es miteinander machen würde. Auf dieser Basis würde ich dann gern im Januar alles umsetzen", so Kebekus.

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Angaben zum Kaufpreis machte er nicht. "Der wesentliche Kaufpreis wird die Übernahme der Warenbestände sein, dazu kommen noch ein paar Assets wie Einrichtungsgegenstände in Filialen." Er geht davon aus, dass das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren Anfang Januar eröffnet.

Was soll der Investor mitbringen?

"Ich möchte für die Beschäftigten einen Investor finden, der nachhaltig ist, im besten Fall Einzelhandelserfahrung hat, über entsprechende Mittel verfügt und auch zu Investitionen bereit ist", so Kebekus. Wichtig sei, bei Galeria eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu etablieren. "Es kann ja nicht sein, dass das Unternehmen jedes Mal pleite ist, wenn man mal fünf oder sechs Monate hintereinander sein Umsatzziel nicht erreicht." Kebekus sagte: "Wir brauchen einen Investor, der nicht nur verspricht zu investieren, sondern es auch tatsächlich macht."

Anfang 2024 hatte das Unternehmen, damals noch als Galeria Karstadt Kaufhof, Insolvenz angemeldet. Ein halbes Jahr später übernahmen die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz Galeria. Zuletzt wurde Kritik laut, die Eigentümer hätten trotz entsprechender Ankündigungen und dringenden Investitionsbedarfs zu wenig Eigenkapital eingebracht.

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Wie viele Filialen verbleiben?

Kebekus und sein Team haben die 83 Galeria-Warenhäuser in drei Gruppen eingeteilt: mit guten (grün), mittleren (gelb) und schlechten (rot) Zukunftsperspektiven. Bewertet wurden vor allem der Zustand der Immobilie und die Rentabilität des Standorts. "Wir haben den Vermietern mitgeteilt, was geändert werden müsste, damit sie von der gelben oder roten auf die grüne Liste rutschen", so Kebekus. Je nach Verlauf der Gespräche blieben mehr oder weniger Filialen übrig.

Neben niedrigeren Mieten will Kebekus auch Flächen verkleinern. "Einige Filialen sind einfach zu groß. Manchmal wird so bösartig gesagt: Ab der dritten und vierten Etage wird die Ware nur noch bewacht, da kommt nämlich keiner mehr hin."

Kebekus räumt mit Blick auf das vorherige Insolvenzverfahren ein: "Wir werden deutlich tiefer schneiden müssen. Nur neun Standorte zu schließen, wird nicht reichen, es werden deutlich mehr sein." Als denkbar gilt, dass 40 bis 50 Häuser weiter betrieben werden könnten. Kebekus legt sich dabei nicht fest. "Wir wollen bis Ende des Jahres wissen, in welchen Filialen wir drinbleiben und in welchen nicht. Anfang Januar wollen wir die Kündigungen versenden."

Wie viele Filialen fortbestehen, hängt laut Kebekus auch vom neuen Eigentümer ab. "Der hat am Ende noch einmal seine eigene Sicht auf die Standorte und die Auswahl." Ein einzelner großer Anker-Investor wäre "die Traumlösung". Möglich sei auch ein Verkauf in mehreren Paketen. "Wenn es noch ein oder zwei andere gibt, die Filialen übernehmen, die wir sonst schließen würden, wäre das natürlich das Beste."

Wie viel Geld muss investiert werden?

Eine Summe nannte Kebekus nicht. "Am Ende hängt es davon ab, wie viele Filialen übernommen werden - und welche", sagte er. "Wenn die Filialen im Übernahme-Paket sind, die schon renoviert sind oder nur wenig Mittel erfordern, ist der Investitionsbedarf nicht groß."

Die Unterschiede sind Kebekus zufolge teilweise erheblich. "In großen Häusern sind 30 oder 40 Millionen Euro für eine Renovierung nötig, in kleinen Häusern helfen vielleicht schon zwei oder drei Millionen Euro weiter." 15 bis 20 Standorte seien dringend renovierungsbedürftig. Auch die Filialen am Berliner Kurfürstendamm und in der Kölner Hohen Straße befänden sich in einem schlechten Zustand. Sie sollen wie das Warenhaus am Rotkreuzplatz in München im Frühjahr schließen, wie Galeria kürzlich mitgeteilt hatte.

Kebekus ist zuversichtlich, was die Zukunft des Handelskonzerns betrifft. "Das Warenhauskonzept hat - richtig transformiert - in der heutigen Zeit seinen Platz. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine Lösung finden."

Wie läuft das Geschäft?

"Im Oktober waren wir über Plan, die ersten zwei Novemberwochen waren nicht so toll", sagte Kebekus. Experten zufolge liege dies daran, dass viele Menschen auf die Rabattaktionen rund um den Black Friday warteten./cr/DP/zb