inspec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

inspec hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 67,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44,94 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat inspec im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte inspec 868,8 Millionen JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 19,15 JPY. Im letzten Jahr hatte inspec einen Gewinn von -35,510 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,48 Milliarden JPY gegenüber 2,24 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net