Boeing-Aktie im Plus: FAA lässt hunderte Maschinen des Typs 737 Max auf Risse prüfen

KI-Nachrichtenüberblick

• Die FAA hat eine verpflichtende Inspektion wegen Rissen an den vorderen Türen bei bestimmten Boeing 737 Max-Modellen angeordnet, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten.

• Boeing stellte fest, dass das Problem bei älteren 737 Next Generation-Flugzeugen auftrat, bei den Max-Flotten jedoch bisher keine Risse beobachtet wurden, weshalb die Inspektionen ausgeweitet wurden.