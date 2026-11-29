Inspire Semiconductor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Inspire Semiconductor lud am 27.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Inspire Semiconductor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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