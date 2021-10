Institute - Anhaltender Handelsstreit USA-China stürzt Deutschland in Dilemma

Berlin (Reuters) - Deutschland muss sich Experten zufolge auf einen anhaltenden Streit zwischen seinen wichtigsten Exportkunden USA und China einstellen.

"Der Ton zwischen den beiden Weltmächten wird eher rauer", sagte der Chefvolkswirt des Mercator Institute for China Studies (Merics), Max Zenglein, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Regierung von Joe Biden hatte zuvor im Handelsstreit mit China ein Ende einzelner Strafzölle angekündigt, zugleich jedoch am harten Kurs von Vorgänger Donald Trump festgehalten. "Es droht ein Teufelskreis: Je mehr die USA versuchen, auch mit Blick auf das heimische Publikum mit Härte vorzugehen, desto mehr erhöht auch China den Druck", sagte Zenglein. Unter Biden ist es nicht zu einer von manchem erhofften Entspannung gekommen. Dadurch befänden sich Deutschland und Europa in einer misslichen Lage. "Sie sind zu Geiseln der Entscheidungen der beiden großen Mächte geworden", sagte Zenglein. "Es gibt hier keinen lachenden Dritten, sondern nur einen traurigen Dritten."

Deutschland und die EU könnten zwar kurzfristig sogar von dem Zwist profitieren, so das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW): Wenn sich die USA und China gegenseitig mit Zöllen überziehen, verteuere dies chinesische Produkte auf dem US-Markt und umgekehrt amerikanische Waren in der Volksrepublik, wodurch deutsche Produkte günstiger würden. "Mittel- und langfristig stellt der US-chinesische Handelskrieg aufgrund der Tatsache, dass Protektionismus und eine Abkehr vom multilateralen regelbasierten System wieder salonfähig gemacht werden, allerdings eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland und der EU dar", warnte IfW-Experte Alexander-Nikolai Sandkamp zugleich.

Die Probleme werden Zenglein zufolge nicht weggehen, sondern eher noch zunehmen. "Es wird aber keine binäre Entscheidung geben, sich zwischen den USA und China als Markt zu entscheiden", erwartet der Experte. "Vielmehr wird es eher eine China-Operation in den Firmen geben und eine für den Rest der Welt." Deutschland sollte vermeiden, zum Spielball der Großmächte zu werden und seine eigenen Unternehmen schützen. Eigene Stärken müssten herausgestellt werden. "Es gibt viele Produkte, die so nur in Deutschland hergestellt werden", sagte Zenglein. "Die Spezialisierung im Maschinenbau etwa ist einmalig, auch in den Bereichen Messtechnik, Steuerungselemente oder Spezialchemie kommt man an der deutschen Wirtschaft schwer vorbei."