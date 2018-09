Institute erwarten EZB-Zinsschritt im 2. Halbjahr 2019

BERLIN (Dow Jones)--Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen nach eigenen Angaben damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres mit Anhebungen ihres Leitzinses beginnt.

"Wir erwarten für den Euroraum einen ersten Zinsschritt in der zweiten Jahreshälfte 2019 und dann weitere Schritte im weiteren Prognoseverlauf", sagte Torsten Schmidt vom RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung bei der Vorstellung des Herbstgutachtens der Ökonomen. "Zudem erwarten wir, dass die Finanzpolitik in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, insbesondere in den USA expansiv ausgerichtet bleibt", erklärte der stellvertretende Konjunkturchef des bei der Expertise federführenden Instituts bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Derzeit sind die Unsicherheiten über den Fortgang der internationalen Konjunktur groß", konstatierte Schmidt. Es gebe "erhebliche Risiken" aus Schwellenländern und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Bereits seit Jahresbeginn sei zu spüren, dass die Schere zwischen den konjunkturellen Entwicklungen in den einzelnen Ländern wieder auseinander gehe. "Jetzt fächert sich die konjunkturelle Entwicklung wieder auf." Im Euroraum habe sich die Dynamik etwas abgeschwächt. Dies sei "kein Ende des Aufschwungs, aber eine deutliche Verlangsamung".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2018 04:33 ET (08:33 GMT)