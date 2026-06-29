Institute of Biomedical Research: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,03 Millionen USD gegenüber 0,05 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Institute of Biomedical Research hat am 28.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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