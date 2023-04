Institute sehen EZB-Zinsgipfel im Sommer erreicht - Senkung erst ab Mitte 2024

Berlin (Reuters) - Trotz des jüngsten Bankenbebens wird die Europäische Zentralbank (EZB) aus Sicht der führenden Forschungsinstitute die geldpolitischen Zügel weiter anziehen.

Der Höhepunkt der Zinsen dürfte im dritten Quartal mit vier Prozent erreicht werden, heißt es in dem am Mittwoch vorgelegten Gutachten der Forscher. Die Währungshüter hätten trotz der Verwerfungen auf den Finanzmärkten die Geldpolitik zuletzt weiter gestrafft, um ihre Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung nicht zu gefährden: "Und zusätzliche Zinsschritte sind zu erwarten", fügten die Wissenschaftler hinzu.

Die Institute gehen davon, dass die Leitzinsen bis zum Sommer um 0,5 Prozentpunkte steigen werden. Damit würde der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, auf 3,5 Prozent steigen. Der eigentliche Leitzins, also der Zinssatz der EZB für die sogenannten Hauptrefinanzierungsgeschäfte, würde auf 4,0? Prozent steigen. "Ab dem Sommer 2024 dürften die Leitzinsen dann aufgrund einer nachhaltig sinkenden Kerninflationsrate und erwarteter zukünftiger Inflationsraten nahe dem Zielniveau der EZB wieder leicht abgesenkt werden", so die Prognose der Forscher um das Münchner Ifo-Institut.

Im Kampf gegen die ausufernde Inflation hat die EZB ihren Leitzins seit der Zinswende im Juli 2022 bereits sechs Mal in Folge angehoben - zuletzt Mitte März um 0,50 Prozentpunkte. Die Gesamtinflation im Euro-Raum war zwar im März auf 6,9 Prozent gesunken von 8,5 Prozent im Februar. Die Teuerung lag damit aber immer noch mehr als drei Mal so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Euro-Wächter. Die Kernrate - bei der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor bleiben - war sogar auf 5,7 Prozent angestiegen. Das bereitet den Währungshütern Sorgen. Denn dies könnte anzeigen, dass die hohe Inflation womöglich länger anhält als bislang gedacht.

