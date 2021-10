Institute senken deutsche Wachstumsprognose für 2021 - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für Deutschlands Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr aufgrund der Lieferengpässe in der Wirtschaft gesenkt. Wie eine mit dem Herbstgutachten der Institute vertraute Person Dow Jones Newswires sagte, erwarten die Institute für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um nur noch 2,4 Prozent. Bisher waren es 3,7 Prozent gewesen. Im kommenden Jahr sollte die Wirtschaft dann aber mit 4,8 (bisher: 3,9) Prozent stärker anziehen.

Die Ökonomen erwarten zudem, dass die Inflation in diesem Jahr aufgrund der hohen Energiepreise stärker steigen wird als noch im April erwartet. Die Inflation könnte 2021 auf 3,0 Prozent steigen, was deutlich über der im Frühjahr projizierten Rate von 2,4 Prozent läge. Für 2022 erwarten die Institute einen Rückgang der Rate auf 2,5 (1,7) Prozent. Bei den Erwartungen zur Inflation könnte es allerdings noch Änderungen geben, so die mit den Daten vertraute Person.

Das Herbstgutachten wird offiziell am Donnerstag veröffentlicht.

