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Institute: Wahl für große Mehrheit Denkzettel an Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Eine sehr große Mehrheit der Sachsen-Anhalter sieht in der Bundespolitik eine der Ursachen für das Abschneiden der AfD. In einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen unter Wählern am Sonntag sagten 88 Prozent, die AfD hätte bei der Landtagswahl in ihrem Bundesland schlechter abgeschnitten, wenn die Bundesregierung besser regieren würde. Die Sichtweise ist unabhängig davon, welcher Partei die Befragten zuneigen.

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Merz persönlich sehen 75 Prozent als eine Ursache für den Wahlausgang. Selbst ein relevanter Teil der CDU-Anhänger denkt, Merz habe geschadet (47 Prozent).

Die Bundesregierung habe einen Denkzettel verdient

Das deckt sich mit der Wähleranalyse von Infratest dimap. Von den Wählern, die in Sachsen-Anhalt vor fünf Jahren die CDU gewählt haben, jetzt aber nicht mehr, stimmen 59 Prozent der Aussage zu: "Die Bundesregierung hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen Denkzettel verdient." Das ist nach den Infratest-Zahlen ein mittlerer Wert verglichen mit jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt war dieser Gedanke bei den Wählern der AfD (89 Prozent) und der Linken (41 Prozent) am verbreitetsten.

Die Hälfte denkt, Bundesregierung mache Politik für Westdeutsche

Dabei ärgern sich mehr Befragte in Sachsen-Anhalt über die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als über die SPD im Bund. Mehr als die Hälfte gab bei Infratest an, sich am meisten über die CDU (58 Prozent) zu ärgern, ein Viertel (23 Prozent) nannte die SPD, ein Zehntel (10 Prozent) die CSU. Unter AfD-Wählern ärgern sich sogar Dreiviertel (76 Prozent) am meisten über die CDU.

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Die Bundesregierung ist in dem Bundesland denn auch deutlich unbeliebter als die Landesregierung. 87 Prozent sind in der Infratest-Befragung unzufrieden mit der schwarz-roten Koalition, 11 Prozent sind mit ihr zufrieden. Mit der Landesregierung aus CDU, SPD, Grünen und FDP sind knapp dreimal so viele zufrieden (31 Prozent). Jeder zweite Wähler in Sachsen-Anhalt (50 Prozent) denkt, die Bundesregierung mache vor allem Politik für die Westdeutschen.

Sachsen-Anhalter mögen Schulze lieber als Merz

Außerdem sind nur 29 Prozent der CDU-Wähler zufrieden mit der politischen Arbeit ihres Kanzlers Merz, analysierte Infratest dimap. Insgesamt sehen 9 Prozent der Sachsen-Anhalter Merz positiv. Das sind noch weniger als die 13 Prozent, die Merz deutschlandweit positiv sehen./tia/DP/nas

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