Institute: Wirtschaftsleistung in Österreich sinkt um sieben Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Wegen der Coronakrise wird die Wirtschaftsleistung in Österreich nach neuen Schätzungen von Instituten in diesem Jahr um etwa sieben Prozent sinken. Es werde eine tiefe, aber kurze Rezession in Österreich geben, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), wobei sich der Abschwung voraussichtlich auf zwei Quartale beschränke. 2021 werde die Wirtschaft um etwa vier bis sechs Prozent wachsen. Konsum und Investitionen sollten wieder anziehen, prognostizierten am Freitag die Fachleute von Wifo und des Instituts für Höhere Studien (IHS). Trotz des Wachstums 2021 werde das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht. Die Arbeitslosenquote, die 2019 bei 7,4 Prozent lag, dürfte 2020 auf knapp zehn Prozent klettern und auch 2021 nur wenig sinken./mrd/DP/nas