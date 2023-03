Instone Real Estate kürzt die Dividende

Die Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80) will eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 8,70 Euro entspricht die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 4,02 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 14. Juni 2023 in Essen statt. Im Vorjahr wurden 0,62 Euro ausbezahlt.

Die bereinigten Umsatzerlöse lagen 2022 bei 621,0 Mio. Euro und sanken damit um knapp 21 Prozent im Jahresvergleich (2021: 783,6 Mio. Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) fiel auf 88,6 Mio. Euro (Vorjahr: 155,7 Mio. Euro). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern reduzierte sich im Jahr 2022 deutlich auf 50,0 Mio. Euro (Vorjahr: 96,9 Mio. Euro).

Der Vorstand geht für 2023 von bereinigten Umsatzerlösen in der Bandbreite von 600 Mio. Euro bis 700 Mio. Euro aus. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern wird in der Bandbreite von 40 bis 50 Mio. Euro gesehen.

Instone Real Estate ist ein Wohnentwickler und beschäftigt rund 488 Mitarbeiter an neun Standorten. Zum 31. Dezember 2022 umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,7 Mrd. Euro.

