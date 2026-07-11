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Inte B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inte B äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 9,91 USD. Im letzten Jahr hatte Inte B einen Gewinn von 7,62 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent auf 2,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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